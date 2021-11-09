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«Не хочу жалеть». Ибрагимович высказался о завершении карьеры

40-летний швед пока не планирует уходить из футбола
Футбол Серия А (Италия)
09:02
«Не хочу жалеть». Ибрагимович высказался о завершении карьеры
Златан Ибрагимович / фото - Marca

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу возможного завершения карьеры. Шведа цитирует Sky Sports Italia.

«Пока что я не решил, когда закончу с футболом. Напротив, хочу играть как можно дольше и не думать о завершении карьеры.

Не хочу становиться одним из тех, кто жалеет, что раньше времени завершил карьеру, хотя мог поиграть ещё. Пока на меня есть спрос – я буду играть».

Легендарному нападающему уже 40 лет, но он пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.

К тому же, форвард даже планирует сыграть за свою сборную на предстоящем катарском мундиале.

Ранее Ибрагимович заявлял, что ему нужны оскорбления со стороны фанатов.

Павел Харченко
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Златан Ибрагимович Милан сборная Швеции (футбол)

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