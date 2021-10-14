Не Мбаппе единым. «Реал» определил вторую главную цель на следующее лето
Мадридский «Реал» готовится к переговорам с агентами защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает издание Marca.
Контракт немца с «синими» истекает следующим летом, и так как его не устроило первое предложение аристократов, то он готов выслушать другие клубы.
Трансфер Рюдигера идеально вписывается в нынешнюю экономную политику «сливочных». Подписание игрока свободным агентом является одним из нынешних приоритетов команды.
Клубу нужно укреплять центр защиты, который страдает из-за отсутствия лидера обороны после ухода Серхио Рамоса в ПСЖ и Рафаэля Варана в МЮ. Опытный триумфатор Лиги чемпионов может им в этом помочь.
Ранее «бланкос» уже подписали Давида Алабу из «Баварии» свободным агентом и планируют также бесплатно заполучить Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Напомним, Андрей Лунин задумался об уходе из «Реала».
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