Не Мбаппе единым. «Реал» определил вторую главную цель на следующее лето

«Сливочным» нужно укреплять оборону

Антонио Рюдигер в матче с «Реалом» / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» готовится к переговорам с агентами защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает издание Marca.

Контракт немца с «синими» истекает следующим летом, и так как его не устроило первое предложение аристократов, то он готов выслушать другие клубы.

Трансфер Рюдигера идеально вписывается в нынешнюю экономную политику «сливочных». Подписание игрока свободным агентом является одним из нынешних приоритетов команды.

Клубу нужно укреплять центр защиты, который страдает из-за отсутствия лидера обороны после ухода Серхио Рамоса в ПСЖ и Рафаэля Варана в МЮ. Опытный триумфатор Лиги чемпионов может им в этом помочь.

Ранее «бланкос» уже подписали Давида Алабу из «Баварии» свободным агентом и планируют также бесплатно заполучить Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Напомним, Андрей Лунин задумался об уходе из «Реала».