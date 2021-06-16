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Не перехвалили ли «Скуадру» раньше времени? Прогноз на матч Италия – Швейцария

Команда Роберто Манчини впечатлила в первом туре, но продолжится ли уверенная поступь?
Футбол Прогнозы
18:01
Не перехвалили ли «Скуадру» раньше времени? Прогноз на матч Италия – Швейцария Прогноз
Италия стартовала на Евро-2020 с уверенной победы над Турцией / Фото - twitter.com/Vivo_Azzurro

Сборная Италии после стартовой победы на Евро-2020 над Турцией удостоилась много хвалебных слов. Может быть, даже излишне много.

Команду Роберто Манчини сейчас хвалят за все: за организацию игры, вариативность в атаке, надежную защиту, а самого тренера за правильный подбор игроков. Было бы удивительно, если бы ситуация была иной. На данный момент итальянцы выиграли девять матчей подряд, и все с сухим счетом! В последний раз «Скуадра Адзурра» пропускала еще в октябре прошлого года в матче Лиги наций против Нидерландов.

Графика - twitter.com/JamesMurphyTips

Однако такая ситуация в текущий момент может как раз помешать. Любой тренер скажет, что по ходу крупных турниров от любых комментариев лучше отстранится, однако, играя на Евро дома, это сделать тяжело. Возносить команду после первого матча на крупных турнирах – всегда во вред. Более того, мы уже неоднократно видели примеры, когда эти блестящие стартовые игры затем сменялись чем-то невразумительным и провальным. Однако пока трудно спорить – у Италии все хорошо, помимо травмы Алессандро Флоренци, и она готова продолжать радовать своей игрой.

Следующий соперник итальянцев – сборная Швейцарии. Команда возрастная и опытная, но, как показал первый матч на Евро, уже немного тяжеловатая. Швейцарцы в стартовом туре не смогли переиграть главного претендента на последнее место в квартете – Уэльс, – при этом не поразив воображение своей игрой. Однако даже такая Швейцария – твердый претендент на выход из этой группы, и ситуацию команде Владимира Петковича нужно исправлять немедленно.

Графика - twitter.com/JamesMurphyTips

Главная задача швейцарцев в предстоящем матче – сдержать креативную атаку итальянцев и поймать свои моменты на контратаках. В последних шести матчах до игры с Уэльсом Швейцария неизменно побеждала, а в последний раз ей не удалось поразить ворота соперника еще в октябре прошлого года в матче Лиги наций против Испании.

Есть ощущение, что Швейцарию в матче против Италии зря похоронили заранее, и это будет очень упорная игра с голами в обе стороны. В команде Петковича есть кому забивать впереди, есть отличные исполнители стандартов в лице Рикардо Родригеса и Джердана Шакири, и она исторически умеет играть против фаворитов на крупных турнирах.

Возможно, что Италия все же победит в этом матче, но есть ощущение, что «сухая» серия «Скуадры Адзурры» прервется именно в этой встрече. Букмекеры не ожидают очень результативной игры, но у команд есть все возможности опровергнуть эти мысли. Ставим на «обе забьют» за коэффициент 2,15.

Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня, в Риме на «Стадио Олимпико». Начало – в 22:00.

Александр Черненко
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Теги

Италия - Швейцария сборная Италии (футбол) сборная Швейцарии (футбол)

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