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Не победитель, и даже не финалист. Моуриньо назвал лучшую сборную на Евро-2020

Команда считалась главным фаворитом турнира
Футбол Евро-2020
08:25
Не победитель, и даже не финалист. Моуриньо назвал лучшую сборную на Евро-2020
Жозе Моуриньо / фото - Marca

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо назвал лучшую команду прошедшего Евро-2020, которое закончилось победой сборной Италии. Слова наставника приводит TalkSPORT.

«Из-за своего высокомерия Франция потеряла шанс выиграть Евро, стать чемпионом мира и Европы. У этой команды есть невероятный потенциал.

Они – лучшая сборная. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал их, и это было заслужено».

Действующие чемпионы мира покинули турнир еще на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии. До финального отрезка встречи французы вели со счетом 3:1, но начали праздновать победу раньше времени, потеряли концентрацию, и позволили сопернику сравнять счет.

А в серии послематчевых пенальти команду подвел игрок, на которого больше всего надеялись – Килиан Мбаппе. Француз смазал решающий удар с точки и получил за это тонну ненависти.

Напомним, незабивших пенальти игроков сборной Англии также затравили в соцсетях.
Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия Жозе Моуриньо сборная Франции (футбол)

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