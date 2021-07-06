Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Не Раньери. «Лилль» назначил нового главного тренера

Он не тренировал два года
Футбол Лига 1 (Франция)
08:25
Не Раньери. «Лилль» назначил нового главного тренера
Фото: bein sports

«Лилль» через свой сайт объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал французский специалист Жослен Гурвеннек. О деталях контракта не сообщается.

Примечательно, что он не тренировал два года. в 2019-м году он вылетел из Лиги 1 вместе с клубом «Генгам».

При этом, Гурвеннек опередил в борьбе за тренерский пост «догов» Клаудио Раньери. На этом посту он сменил Кристофа Гальтье, который покинул клуб после победы в чемпионате Франции.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лилль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Лилль» назначит тренером Раньери
«Лилль» назначит тренером Раньери
Футбол Лига 1 (Франция)
2 июля 20:28
Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро
Превью
Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро
Футбол Евро-2020
11 июня 15:24

Новости: Футбол

Не Раньери. «Лилль» назначил нового главного тренера
Не Раньери. «Лилль» назначил нового главного тренера
Лига 1 (Франция)
08:25
Сегодня стартует стадия 1/2 финала Евро-2020. За место в решающем матче поборются Италия и Испания
Сегодня стартует стадия 1/2 финала Евро-2020. За место в решающем матче поборются Италия и Испания
Евро-2020
08:17
Бонуччи: «Италия хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли»
Бонуччи: «Италия хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли»
Евро-2020
08:08
Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»
Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»
Украинская Премьер-лига
08:02
Защитник «Динамо»: «Горжусь быть капитаном такой великой команды»
Защитник «Динамо»: «Горжусь быть капитаном такой великой команды»
Украинская Премьер-лига
07:39
В ожидании роковой ошибки. Прогноз на полуфинал Евро-2020 Италия – Испания
Прогноз
В ожидании роковой ошибки. Прогноз на полуфинал Евро-2020 Италия – Испания
Евро-2020
07:20
Гол Пакеты в ворота Перу вывел Бразилию в финал Копа Америка
Гол Пакеты в ворота Перу вывел Бразилию в финал Копа Америка
В мире
07:19
Жозе Боту: «Де Дзерби очень ориентирован на атаку и прививает «Шахтеру» эту ментальность»
Жозе Боту: «Де Дзерби очень ориентирован на атаку и прививает «Шахтеру» эту ментальность»
Евро-2020
5 июля 22:41
Рамос 6 июля пройдет медосмотр в ПСЖ
Рамос 6 июля пройдет медосмотр в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
5 июля 22:27
Все новости

Популярные новости

Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
8
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости