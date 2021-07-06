Не Раньери. «Лилль» назначил нового главного тренера

Он не тренировал два года

Фото: bein sports

«Лилль» через свой сайт объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал французский специалист Жослен Гурвеннек. О деталях контракта не сообщается.

Примечательно, что он не тренировал два года. в 2019-м году он вылетел из Лиги 1 вместе с клубом «Генгам».

При этом, Гурвеннек опередил в борьбе за тренерский пост «догов» Клаудио Раньери. На этом посту он сменил Кристофа Гальтье, который покинул клуб после победы в чемпионате Франции.