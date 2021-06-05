Бэйл: «Анчелотти – великий тренер»
Не рано ли? Бэйл намерен объявить о завершении карьеры после Евро-2020
Звездный вингер «Реала» готов разорвать соглашение с мадридцами
10:59
Гарет Бэйл / Фото - vbetnewsАтакующий хавбек «Реала» Гарет Бэйл намерен завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Marca.
31-летний футболист объявит о своем решении после Евро-2020, в котором он примет участие в составе сборной Уэльса.
Бэйл готов разорвать соглашение с «Реалом». Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. «Сливочные» не станут препятствовать и дадут согласие на прекращение сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Бэйл доволен сменой тренера «сливочных» и готов обсудить свое будущее с руководством клуба.
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