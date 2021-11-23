Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»

Функционер на протяжении года противостоит главе «сливочных»

фото - FC Sheriff

Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили рассказал, как встретился с президентом UEFA Александром Чефериным перед матчем второго тура Лиги чемпионов против «Реала» (2:1):

«В день игры я сказал своим друзьям: «Я болею за «Реал» всегда, кроме сегодняшнего дня. Что творилось у меня в голове в день игры? Когда забили 1-й гол, все мои друзья, сидевшие вокруг, начали орать. Я им говорю: «Тихо, рано радуетесь. Молчите, рано. «Реал» сравнял, начал атаковать, думаю: «Пусть сейчас все закончится». Но Тиль такой гол забил: взял, выстрелил… Я сам очень плохие слова там кричал, эмоций выше крыши было. Перед игрой я с главным тренером был у нашего босса. Он сказал, что надо выжать из себя максимум. Посмотрел на тренера, тот говорит: «Мы выиграем, вот увидите, выиграем». После победы над «Шахтером» Чеферин на одной из выездных конференций сказал: «Обыграйте «Реал». Я сказал, что нет проблем. И мы обыграли. Нормальный чувак, очень простой человек».

Глава UEFA ведет настоящую войну против президента «сливочных» Флорентино Переса, который в апреле этого года вместе с боссами других европейских грандов объявил о создании Суперлиги.

После этого начались длительные разборки с привлечением судовых инстанций. Проект пришлось приостановить, но Перес продолжает заявлять, что Суперлигу рано или поздно запустят, чем пошатнут монополию UEFA.

Ранее стало известно, что президент «Реала» заручиться поддержкой FIFA в противостоянии с Чефериным.