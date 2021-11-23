Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»

Функционер на протяжении года противостоит главе «сливочных»
Футбол Лига чемпионов UEFA
23 ноября 18:33
Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»
фото - FC Sheriff

Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили рассказал, как встретился с президентом UEFA Александром Чефериным перед матчем второго тура Лиги чемпионов против «Реала» (2:1):

«В день игры я сказал своим друзьям: «Я болею за «Реал» всегда, кроме сегодняшнего дня. Что творилось у меня в голове в день игры? Когда забили 1-й гол, все мои друзья, сидевшие вокруг, начали орать. Я им говорю: «Тихо, рано радуетесь. Молчите, рано. «Реал» сравнял, начал атаковать, думаю: «Пусть сейчас все закончится».

Но Тиль такой гол забил: взял, выстрелил… Я сам очень плохие слова там кричал, эмоций выше крыши было. Перед игрой я с главным тренером был у нашего босса. Он сказал, что надо выжать из себя максимум. Посмотрел на тренера, тот говорит: «Мы выиграем, вот увидите, выиграем».

После победы над «Шахтером» Чеферин на одной из выездных конференций сказал: «Обыграйте «Реал». Я сказал, что нет проблем. И мы обыграли. Нормальный чувак, очень простой человек».

Глава UEFA ведет настоящую войну против президента «сливочных» Флорентино Переса, который в апреле этого года вместе с боссами других европейских грандов объявил о создании Суперлиги.

После этого начались длительные разборки с привлечением судовых инстанций. Проект пришлось приостановить, но Перес продолжает заявлять, что Суперлигу рано или поздно запустят, чем пошатнут монополию UEFA.

Ранее стало известно, что президент «Реала» заручиться поддержкой FIFA в противостоянии с Чефериным.

Источник: Nobel Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Шериф Александер Чеферин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
Вернидуб: «Уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе»
Вернидуб: «Уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе»
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 12:49
Винисиус рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону»
Винисиус рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
23 ноября 21:11
Вернидуб оценил возможность работы в России
Вернидуб оценил возможность работы в России
Футбол Украинские легионеры
23 ноября 15:48
1
Отказался разминаться, но вышел на поле. Хавбек «Реала» устроил неразбериху на скамейке
Отказался разминаться, но вышел на поле. Хавбек «Реала» устроил неразбериху на скамейке
Футбол Примерa (Испания)
22 ноября 10:47
«Реал» в большинстве легко обыграл «Гранаду»
«Реал» в большинстве легко обыграл «Гранаду»
Футбол Примерa (Испания)
21 ноября 19:10

Новости: Футбол

Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Интервью
Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Серия А (Италия)
01:04
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:52
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
24 ноября 23:43
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Послесловие
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:37
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:31
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:11
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:10
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 22:51
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости