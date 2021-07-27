Не стоит своих денег? «Ювентус» не намерен продлевать контракт с Роналду

Соглашение с обладателем пяти «Золотых мячей» рассчитано до 2022-го года

Криштиану Роналду / Фото: Marca

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вряд ли подпишет продлит контракт с туринским клубом, сообщает Sky Sports Italy.



По информации источника, португалец точно останется в «Юве» до лета 2022 года. «Бьянконери» не готовы предложить португальцу новое соглашение. Всему виной высокая зарплата нападающего – 31 миллион евро в год. Поэтому переговоров на данный момент не ведется и в клубе даже не задумываются об этом.

Напомним, что новичок МЮ Джейдон Санчо назвал Роналду своим кумиром.