Вице-президент «Ювентуса» рассказал, где Роналду проведет следующий сезон
Не стоит своих денег? «Ювентус» не намерен продлевать контракт с Роналду
Соглашение с обладателем пяти «Золотых мячей» рассчитано до 2022-го года
08:51
Криштиану Роналду / Фото: Marca
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вряд ли подпишет продлит контракт с туринским клубом, сообщает Sky Sports Italy.
По информации источника, португалец точно останется в «Юве» до лета 2022 года. «Бьянконери» не готовы предложить португальцу новое соглашение. Всему виной высокая зарплата нападающего – 31 миллион евро в год. Поэтому переговоров на данный момент не ведется и в клубе даже не задумываются об этом.
Напомним, что новичок МЮ Джейдон Санчо назвал Роналду своим кумиром.
Комментарии 0