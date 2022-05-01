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﻿Не вражає. Відома оцінка Миколенка за матч проти «Челсі»

Зі стартового складу нижче оцінка лише у одного гравця
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:55
﻿Не вражає. Відома оцінка Миколенка за матч проти «Челсі»
Віталій Миколенко / Фото: Everton

Авторитетний статистичний портал WhoScored виставив оцінки гравцям «Евертона» та «Челсі» (1:0) за матч 35-го туру чемпіонату Англії.

Український лівий захисник «Евертона» Віталій Миколенко отримав оцінку 6,5. Зі стартового складу ліверпульців нижче оцінили лише старання Фабіана Делфа.


Зазначимо, що перемога дозволила «Евертону», який йде в зоні вильоту, покращити своє становище в турнірній таблиці. Наразі «іриски» з матчем в запасі лише на два очки відстають від «Лідса» та «Бернлі».

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