﻿Не вражає. Відома оцінка Миколенка за матч проти «Челсі»

Зі стартового складу нижче оцінка лише у одного гравця

Віталій Миколенко / Фото: Everton

Авторитетний статистичний портал WhoScored виставив оцінки гравцям «Евертона» та «Челсі» (1:0) за матч 35-го туру чемпіонату Англії.

Український лівий захисник «Евертона» Віталій Миколенко отримав оцінку 6,5. Зі стартового складу ліверпульців нижче оцінили лише старання Фабіана Делфа.

Зазначимо, що перемога дозволила «Евертону», який йде в зоні вильоту, покращити своє становище в турнірній таблиці. Наразі «іриски» з матчем в запасі лише на два очки відстають від «Лідса» та «Бернлі».