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Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро

Защитник остался и поднял над своей головой трофей
Футбол Евро-2020
09:56
Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро
Джорджо Кьеллини / фото - beIN SPORTS

Сборная Италии в эмоциональной серии пенальти обыграла сборную Англии и стала победителем Евро-2020.

Капитан «Скудры Адзурры» Джорджо Кьеллини хотел закончить карьеру в национальной накануне Евро, чтобы уступить дорогу молодым игрокам. Но в последний момент игрок принял решение помочь своей команде на этом форуме.

К тому же, защитник побил рекорд своего соотечественника Джанлуиджи Буффона и стал самым возрастным капитаном в финале чемпионата Европы, сообщает OPTA. На момент проведения матча игроку было 36 лет и 331 день.

Лучшим игроком матча был признан его партнер по центру обороны, Леонардо Бонуччи, который также побил возрастной рекорд, став самым старым автором гола в истории финалов Евро в возрасте 34 лет и 71 день.

Также, Бонуччи успел затролить англичан, прокричав в камеру после финального свистка «It`s coming Rome».

Напомним, на матче присутствовали Том Круз и Дэвид Бекхэм.


 


Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) Италия – Англия Джорджо Кьеллини Леонардо Бонуччи

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