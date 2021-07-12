Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро
Сборная Италии в эмоциональной серии пенальти обыграла сборную Англии и стала победителем Евро-2020.
Капитан «Скудры Адзурры» Джорджо Кьеллини хотел закончить карьеру в национальной накануне Евро, чтобы уступить дорогу молодым игрокам. Но в последний момент игрок принял решение помочь своей команде на этом форуме.
К тому же, защитник побил рекорд своего соотечественника Джанлуиджи Буффона и стал самым возрастным капитаном в финале чемпионата Европы, сообщает OPTA. На момент проведения матча игроку было 36 лет и 331 день.
Лучшим игроком матча был признан его партнер по центру обороны, Леонардо Бонуччи, который также побил возрастной рекорд, став самым старым автором гола в истории финалов Евро в возрасте 34 лет и 71 день.
Также, Бонуччи успел затролить англичан, прокричав в камеру после финального свистка «It`s coming Rome».
Напомним, на матче присутствовали Том Круз и Дэвид Бекхэм.
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