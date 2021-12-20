Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины

Харьковчане хотели усилиться игроком «Зари»

Владислав Кочергин / фото - УАФ

Журналист Игорь Цыганык рассказал о причинах, по которым харьковскому «Металлисту» не удалось подписать хавбека «Зари» Владислава Кочергина:

«Металлист» хотел подписать Кочергина из «Зари», но тот запросил очень большие деньги. Абсолютно неадекватную сумму для украинских реалий. Поэтому харьковчане отказались от этого трансфера».

Осенью полузащитник дебютировал за национальную команду под руководством Александра Петракова, впервые выйдя на поле в товарищеской игре против Чехии.

В текущем сезоне Кочергин провел 14 матчей, в которых забил пять голов и оформил три ассиста.

Ранее стало известно о настоящей трансферной «бомбе», которую готовят боссы «Металлиста». Вклуб вернется знаковый для УПЛ футболист.