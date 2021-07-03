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Недвед: «Чехия выйдет в полуфинал Евро-2020»
Обладатель «Золотого мяча» не считает, что Дания в чем-то сильнее
Павел Недвед / Фото - AFP
Легендарный экс-хавбек сборной Чехии Павел Недвед поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Дании. Слова обладателя «Золотого мяча-2003» передает пресс-служба UEFA со ссылкой на seznam.cz.
Чехия выйдет в полуфинал. Я уверен, что наша команда ничем не уступает датской. Шансы 50 на 50. У скандинавов очень крепкая команда, но у нас есть что-то, чего нет у них. Я чувствую это. У нас есть особое качество – внутренняя сила.
Возможно, у нас нет суперзвезд, но при этом много действительно классных игроков, которые вместе составляют крепкую команду. Чехии по силам пройти дальше. Я верю в это.
Команда находится в отличной форме, все хорошо отлажено, и пока она прекрасно смотрится на турнире. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Чехия – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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