Недвед: «Чехия выйдет в полуфинал Евро-2020»

Павел Недвед / Фото - AFP

Легендарный экс-хавбек сборной Чехии Павел Недвед поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Дании. Слова обладателя «Золотого мяча-2003» передает пресс-служба UEFA со ссылкой на seznam.cz.

Возможно, у нас нет суперзвезд, но при этом много действительно классных игроков, которые вместе составляют крепкую команду. Чехии по силам пройти дальше. Я верю в это.

Команда находится в отличной форме, все хорошо отлажено, и пока она прекрасно смотрится на турнире. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив.