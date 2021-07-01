Гусев: «Англия для всей Европы является фаворитом Евро, но Украине это должно сыграть на руку»
Немецкая бригада арбитров обслужит матч Украина – Англия
Встреча состоится 3-го июля
Феликс Брих / Фото: Twitter
Немецкая бригада арбитров назначена на матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией, сообщает пресс-служба UEFA.
Главным рефери матча будет Феликс Брих, его помощники – Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Карлос дель Серро Гранде. Арбитр VAR – Марко Фритц.
Брих работал на матче группового этапа Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2).
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.
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