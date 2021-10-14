Защитник «Интера» назвал форварда, против которого сложнее всего играть

Итальянец успел поиграть против топовых нападающих

Алессандро Бастони / фото - LaPresse

Защитник «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони назвал Calciomercato нападающих, против которых ему труднее всего было обороняться:

«Противостояние с Роналду или Ибрагимовичем точно не могу назвать легкой прогулкой. Мы сейчас говорим о лучших футболистов на своей позиции. Кто создал больше всего проблем? У меня были большие проблемы с Игуаином, когда он играл за «Ювентус». Он создал мне больше всего неприятностей».

Сейчас же Игуаин доигрывает в МЛС за «Интер Майами». А вот два других вышеназванных ветерана не собираются уходить из топ-футбола.

Ибрагимович продолжает защищать цвета «Милана», а Роналду сменил Серию А на АПЛ, где он присоединился к МЮ.

Напомним, Де Дзерби оценил игру 22-летнего Бастони.