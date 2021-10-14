«Это у меня в ДНК». Роналду прокомментировал свой очередной хет-трик
Защитник «Интера» назвал форварда, против которого сложнее всего играть
Итальянец успел поиграть против топовых нападающих
08:39
Алессандро Бастони / фото - LaPresse
Защитник «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони назвал Calciomercato нападающих, против которых ему труднее всего было обороняться:
«Противостояние с Роналду или Ибрагимовичем точно не могу назвать легкой прогулкой. Мы сейчас говорим о лучших футболистов на своей позиции.
Кто создал больше всего проблем? У меня были большие проблемы с Игуаином, когда он играл за «Ювентус». Он создал мне больше всего неприятностей».
Сейчас же Игуаин доигрывает в МЛС за «Интер Майами». А вот два других вышеназванных ветерана не собираются уходить из топ-футбола.
Ибрагимович продолжает защищать цвета «Милана», а Роналду сменил Серию А на АПЛ, где он присоединился к МЮ.
Напомним, Де Дзерби оценил игру 22-летнего Бастони.
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