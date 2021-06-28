Нереализованный пенальти Мбаппе сенсационно вывел Швейцарию в четвертьфинал Евро-2020
В 1/8 финала Евро-2020 Швейцария неожиданно переиграла Францию.
Быстрым голом удалось отличиться Сеферовичу. И более чем 40 минут его команда вела в счете.
Более того, подопечные Владимира Петковича могли и удвоить свое преимущество, заработав право на пенальти. Однако Льорис справился с ударом Родригеса.
И практически сразу Бензема ответил двумя забитыми мячами в течение трех минут. А позже Погба шикарным дальним ударом поставил швейцарцев в еще более сложное положение.
Впрочем, им удалось из него выбраться. Дубль оформил Сеферович. Гавранович же сначала поразил ворота соперника из офсайда, но на последних минутах забил «легальный» мяч.
Игра перешла в дополнительное время. Но в экстратаймах ни одна из команд не владела явным преимуществом. И дело закономерно дошло до серии пенальти. В ней крепче нервы оказались у подопечных Петковича.
Швейцария вышла в четвертьфинал турнира. Там команда сыграет с Испанией.
Евро-2020, 1/8 финала
Франция – Швейцария 3:3 (4:5 – пен.)
Голы: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90
Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Павар, Погба, Канте, Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 88).
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Джака, Шакири (Гавранович, 73), Эмболо (Варгас, 80), Сеферович (Шер, 97).
Предупреждения: Варан, Коман, Павар – Эльведи, Родригес, Джака, Аканджи
Обзор первого тайма
Отбитый Льорисом пенальти
Гол Бензема
Дубль Бензема
Гол Погба
Дубль Сеферовича
Гол Гавранович
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