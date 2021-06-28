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Нереализованный пенальти Мбаппе сенсационно вывел Швейцарию в четвертьфинал Евро-2020

Первая лотерея на турнире принесла победу подопечным Петковича
Футбол Евро-2020
00:47
Нереализованный пенальти Мбаппе сенсационно вывел Швейцарию в четвертьфинал Евро-2020
Фото - UEFA

В 1/8 финала Евро-2020 Швейцария неожиданно переиграла Францию.

Быстрым голом удалось отличиться Сеферовичу. И более чем 40 минут его команда вела в счете.

Более того, подопечные Владимира Петковича могли и удвоить свое преимущество, заработав право на пенальти. Однако Льорис справился с ударом Родригеса.

И практически сразу Бензема ответил двумя забитыми мячами в течение трех минут. А позже Погба шикарным дальним ударом поставил швейцарцев в еще более сложное положение.

Впрочем, им удалось из него выбраться. Дубль оформил Сеферович. Гавранович же сначала поразил ворота соперника из офсайда, но на последних минутах забил «легальный» мяч.

Игра перешла в дополнительное время. Но в экстратаймах ни одна из команд не владела явным преимуществом. И дело закономерно дошло до серии пенальти. В ней крепче нервы оказались у подопечных Петковича.

Швейцария вышла в четвертьфинал турнира. Там команда сыграет с Испанией.

Евро-2020, 1/8 финала

Франция – Швейцария 3:3 (4:5 – пен.)

Голы: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Павар, Погба, Канте, Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 88).

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Джака, Шакири (Гавранович, 73), Эмболо (Варгас, 80), Сеферович (Шер, 97).

Предупреждения: Варан, Коман, Павар – Эльведи, Родригес, Джака, Аканджи

Обзор первого тайма

Отбитый Льорисом пенальти

Гол Бензема

Дубль Бензема

Гол Погба

Дубль Сеферовича

Гол Гавранович

Сергей Стаднюк
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Теги

Франция – Швейцария сборная Швейцарии (футбол) сборная Франции (футбол)

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