Нереализованный пенальти Месси и гол Мбаппе на 90+3. ПСЖ дожал «Реал»

Парижане получили преимущество перед ответным матчем в Мадриде

Фото - Реал Мадрид

В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Реал».

Первый тайм прошел практически без моментов. Команды присматривались друг к другу.

А после перерыва героем встречи мог стать Месси. Но ближе к этому стал Куртуа, отразив пенальти аргентинца.

Успел восстановиться к игре Неймар, получивший 20 минут в концовке. Бразилец имел опаснейший момент на последних минутах, однако не попал в ворота с острого угла.

Дело шло к ничьей. Но в компенсированное время дала свои плоды активность Мбаппе. Француз поразил владения «сливочных» ударом между ног голкипера.

Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

ПСЖ – «Реал» Мадрид 1:0

Гол: Мбаппе, 90+3

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).

Предупреждения: Верратти, Данилу Перейра, Кимпембе, Паредес – Каземиро, Милитао, Менди, Родриго

