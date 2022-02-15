Нереализованный пенальти Месси и гол Мбаппе на 90+3. ПСЖ дожал «Реал»
В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Реал».
Первый тайм прошел практически без моментов. Команды присматривались друг к другу.
А после перерыва героем встречи мог стать Месси. Но ближе к этому стал Куртуа, отразив пенальти аргентинца.
Успел восстановиться к игре Неймар, получивший 20 минут в концовке. Бразилец имел опаснейший момент на последних минутах, однако не попал в ворота с острого угла.
Дело шло к ничьей. Но в компенсированное время дала свои плоды активность Мбаппе. Француз поразил владения «сливочных» ударом между ног голкипера.
Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.
Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч
ПСЖ – «Реал» Мадрид 1:0
Гол: Мбаппе, 90+3
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).
Предупреждения: Верратти, Данилу Перейра, Кимпембе, Паредес – Каземиро, Милитао, Менди, Родриго
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