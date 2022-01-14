«Заря» подписала экс-игрока «Шахтера», который сгубил свою карьеру в России
Нерес попрощался с «Аяксом»
Вингер вскоре станет игроком «Шахтера»
14 января 18:26
Давид Нерес / Фото: Eurosport
Бразильский вингер Давид Нерес попрощался с «Аяксом» на своей странице в Instagram.
«Аякс», с того времени, как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное воздействие на меня».
Ранее «Аякс» официально объявил, что Нерес продан в «Шахтер». От «Шахтера» официальных сообщений по Нересу пока не было.
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