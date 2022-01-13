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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

Нерес завершит переход в «Шахтер» 13 января

Бразилец прибудет в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
09:47
Нерес завершит переход в «Шахтер» 13 января
Фото: goal.com

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес вскоре завершит переход в «Шахтер».

Бразилец 13 января прибудет в Украину. он поставит подпись под пятилетним контрактом с украинской командой, сообщает Goal.com.

«Аякс» получит за своего игрока 17 миллионов евро. Также амстердамцы могут рассчитывать на 15% от суммы перепродажи игрока «Шахтером».

Сам Нерес уже готов сменить клуб и играть в УПЛ.

Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Аякс

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