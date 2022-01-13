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Нерес завершит переход в «Шахтер» 13 января
Бразилец прибудет в Украину
Фото: goal.com
Полузащитник «Аякса» Давид Нерес вскоре завершит переход в «Шахтер».
Бразилец 13 января прибудет в Украину. он поставит подпись под пятилетним контрактом с украинской командой, сообщает Goal.com.
«Аякс» получит за своего игрока 17 миллионов евро. Также амстердамцы могут рассчитывать на 15% от суммы перепродажи игрока «Шахтером».
Сам Нерес уже готов сменить клуб и играть в УПЛ.
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