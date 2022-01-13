Нерес завершит переход в «Шахтер» 13 января

Бразилец прибудет в Украину

Фото: goal.com

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес вскоре завершит переход в «Шахтер».

Бразилец 13 января прибудет в Украину. он поставит подпись под пятилетним контрактом с украинской командой, сообщает Goal.com.

«Аякс» получит за своего игрока 17 миллионов евро. Также амстердамцы могут рассчитывать на 15% от суммы перепродажи игрока «Шахтером».

Сам Нерес уже готов сменить клуб и играть в УПЛ.