Нет наказания хуже, чем быть Моратой. Он стиснул зубы и пытался стать героем – стал главным виновником провала

Испанец на забил решающий пенальти в полуфинале с Италией

Послесловие

Альваро Мората готовится исполнить пенальти, который не забьет / Фото - timesofindia.com

Он – лучший бомбардир сборной Испании в истории на чемпионатах Европы. Легенды Давид Вилья, Фернандо Торрес забили на Евро меньше, чем Альваро Мората. На текущем ЧЕ нападающий «Ювентуса» отметился тремя голами.

Но сейчас во всем мире, наверное, нет человека, которым не хочется быть больше, чем Альваро. Он мог стать героем нации, а стал главным виновником провала.

Все закрутилось после матча против Польши. В нем нападающий забил один мяч, но не реализовал куда больше моментов. Итог – ничья в матче, где команда должна была побеждать. После второго тура группового этапа у испанцев было всего два очка в не самой сильной группе. Фанаты команды решили оторваться на нападающем.

«Я провел 9 часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли 3:0 у Швеции или Польши, стадион сделал бы волну».

В матче против Словакии он снова не забил. Еще и не реализовал пенальти при счете 0:0. К счастью, партнеры (и не только) подсобили – победили 5:0 и вышли в плей-офф.

И там, казалось, Альваро заткнул всех своих критиков. Поединок против Хорватии выдался непростым – испанцы вели 3:1, но в конце матча позволили соперникам сравнять счет. Мората включился – забил потрясающий мяч. Немного погодя Оярсабаль добавил еще один и Испания вышла в четвертьфинал.

«Мне нравится, что Луис Энрике доверяет Морате. И нравится, что Мората показал огромный средний палец всем тем, кто оскорблял его в соцсетях».

Отличные слова от Гари Линекера.

И вот, победа над Швейцарией – и полуфинал. Матч против Италии Альваро начал со скамейки. Появился на поле после пропущенного мяча – как толькозабил.

Конец матча. До свистка остается всего 10 минут. Испания уступает 0:1, хоть и играет здорово. Если в ближайшее время не удастся забить, то турнир для команды Луиса Энрике будет окончен.

Лапорт отдает передачу на Морату – нападающий опустился в глубину и получает мяч в районе центрального круга. Сразу же с приемом разворачивается в сторону ворот соперника и собирает вокруг себя троих оппонентов.

Капитан итальянцев, безошибочный Кьеллини выбрасывается на форварда и не успевает понять, как тот оказался у него за спиной после стеночки с Ольмо. Мората уже в штрафной. Мяч у него. Перед нападающим только вратарь.

Удар. Доннарума прыгает в другой угол – мяч залетает под штангу. Мората бежит, смотрит в камеру, а затем падает на колени. Он спас Испанию. Он не дал ей проиграть, подарил шанс на финал – затащил команду в эктра-тайм.

Но дополнительных двух таймов по 15 минут командам оказалось недостаточно. Все дошло до серии пенальти. Мората пошел бить четвертым.

«У него были проблемы с приводящей мышцей, но он хотел пробить. Ему пришлось пережить очень сложные моменты на этом Евро, и он проявил себя с лучшей стороны», – сказал Энрике после встречи. На момент удара никто не знал о травме.

Альваро ударил. И не забил.

Его удар был ужасным – это правда. Мало того, что он не был в угол, не был сильным. Нападающий еще и всем своим видом показывал вратарю куда будет бить – легкая работа для Доннарумы.

Жоржиньо свой удар реализовал – Италия вышла в десятый в истории финал на больших турнирах. Испания осталась ни с чем. Мората – со статусом виновника поражения.

В Twitter сейчас, на самом деле, нет перевеса какой-то из сторон. Поддерживает испанца примерно столько же людей, сколько и хейтит, угрожает, желает несчастья. Некоторые даже писали жене футболиста, что интересно, не после промаха, а после гола:

«У твоего мужа и твоих детей рак».

«Даже и не думай выложить фото своего мужа после гола, иначе я приду и сожгу твой дом».

Аличе Кампелло, кстати, ответила на это все максимально сдержано:

«Честно, меня не задели эти слова. Просто их игнорирую. Наверное, если бы подобное писали более хрупкой девушке, то было бы проблемой. Просто давайте не забывать, это вещь, которая должна объединять, чтобы утолять разочарование. Очень надеюсь, что в будущем по отношению к таким людям, которые ведут себя неподобающе и позорно будут приниматься меры».

Но мнение людей, угрозы в интернете – это не главное. Главное то, как чувствует себя сам Альваро. И как бы его не утешали тем, что без его гола не было бы ни экстра-таймов, ни серии пенальти, что первым с точки смазал не он, а Ольмо, Мората-то знает, что должен был пробить лучше.

Игрок, которого уничтожали в течение всего турнира едва ли не стал главным героем. Он перевернул ситуацию с ног на голову. Но забитый мяч спасает ситуацию только до тех пор, пока не последует осечка. И он ее допустил.