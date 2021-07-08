Грилиш – об обратной замене в игре с Англией: «Меня это не беспокоит. Мы вышли в финал!»
Невилл – о выходе Англии в финал Евро-2020: «Вся страна стоит на ушах. Государственный праздник»
Бывший защитник сборной Англии очень горд за историческое достижение
Гари Невилл / Фото: Reuters
Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл в интервью Reuters поделился эмоциями после выхода своей национальной команды в финал Евро-2020:
Никогда в жизни мы еще такого не добивались. Было так много боли, так много разочарований, так много грусти, а теперь мы отправляемся в финал.
В течение нескольких следующих дней парни должны сконцентрироваться, но мы – нет. Вся страна стоит на ушах. Это государственный праздник, наслаждайтесь.
Англичане в матче за главный трофей чемпионата Европы сыграют со сборной Италии.
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