Невилл – об Англии в финале: «Парни больше не получат такой возможности»

Гари Невилл / фото - BR

Бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказал свое мнение о нынешней национальной команде, которая добралась до финала Евро-2020. Слова экс-игрока приводит Sky Sports.

Дело не только в игре. В среду вечером, как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы выиграли, но на самом деле это было не главное.

Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Я искренне полагают, что парни – это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.

Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами».