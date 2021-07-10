Невилл – об Англии в финале: «Парни больше не получат такой возможности»
Бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказал свое мнение о нынешней национальной команде, которая добралась до финала Евро-2020. Слова экс-игрока приводит Sky Sports.
«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей.
Дело не только в игре. В среду вечером, как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы выиграли, но на самом деле это было не главное.
Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Я искренне полагают, что парни – это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.
Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами».
Не смотря на то, что состав англичан выглядит намного глубже и сильнее, но статистика личных встреч на стороне итальянцев – Англия не может обыграть «Скуадру Адзурру» уже больше 40 лет.
К тому же, именитый итальянский тренер Фабио Капелло назвал позицию, на которой у Италии есть явное преимущество.
Решать, кто из них сильнее, команды будут уже завтра, в финале Евро-2020, который состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Сборная Дании играла здесь свой полуфинальный матч с англичанами и на своей шкуре ощутила давление лондонских трибун.
На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляцию противостояния. Начало матча – в 22:00.
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