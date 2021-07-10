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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Невилл – об Англии в финале: «Парни больше не получат такой возможности»

Выход «львов» в финал – большая редкость
Футбол Евро-2020
18:50
Невилл – об Англии в финале: «Парни больше не получат такой возможности»
Гари Невилл / фото - BR

Бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказал свое мнение о нынешней национальной команде, которая добралась до финала Евро-2020. Слова экс-игрока приводит Sky Sports.

«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей.

Дело не только в игре. В среду вечером, как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы выиграли, но на самом деле это было не главное.

Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Я искренне полагают, что парни – это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.

Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами».

Не смотря на то, что состав англичан выглядит намного глубже и сильнее, но статистика личных встреч на стороне итальянцев – Англия не может обыграть «Скуадру Адзурру» уже больше 40 лет.

К тому же, именитый итальянский тренер Фабио Капелло назвал позицию, на которой у Италии есть явное преимущество.

Решать, кто из них сильнее, команды будут уже завтра, в финале Евро-2020, который состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Сборная Дании играла здесь свой полуфинальный матч с англичанами и на своей шкуре ощутила давление лондонских трибун.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляцию противостояния. Начало матча – в 22:00.

Павел Харченко
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Италия – Англия сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

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