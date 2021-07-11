Невилл: «Стерлинг близок к призу лучшему игроку Евро»

Рахим Стерлинг / фото - Getty Images

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл прокомментировал игру Рахима Стерлинга на Ерво-2020. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уверен, что его соотечественник проявил себя лучше остальных на текущем континентальном первенстве. Слова Невилла приводит Sky Sports.

Люк Шоу великолепен, Кайл Уокер прекрасен, Кэлвин Филлипс чудесен. Но сейчас надо признать: то, что Стерлинг сделал в игре с Данией, превращает его в явного фаворита, если он не был им раньше.

Стерлинг был слишком хорош для них. Это старомодное выражение, так как говорил мой папа, но Рахим Стерлинг был слишком хорош для них. Против Кьеллини и Бонуччи он сыграет ключевую роль, хотя эти защитники и великолепны. Они будут внимательно следить за Харри Кейном, ведь он очень силен, но это не самый быстрый игрок. Против Италии Харри должен действовать умно.

Стерлинг может убежать от этих защитников. Мы видели гол испанцев, в том эпизоде Кьеллини не успел. Стерлинг может стать ключевым игроком финала. Только он совсем не отдыхал. Такое впечатление, что Рахим отыграл каждую минуту на этом турнире, хотя его и заменяли несколько раз.

Матч с Италией будет интересным. Стерлинг играет великолепно. Он прекрасно действовал против Дании и просто порвал их».