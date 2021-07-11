Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован
нет важных матчей

Невилл: «Стерлинг близок к призу лучшему игроку Евро»

Экс-защитник сборной оценил игру соотечественника
Футбол Евро-2020
14:25
Невилл: «Стерлинг близок к призу лучшему игроку Евро»
Рахим Стерлинг / фото - Getty Images

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл прокомментировал игру Рахима Стерлинга на Ерво-2020. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уверен, что его соотечественник проявил себя лучше остальных на текущем континентальном первенстве. Слова Невилла приводит Sky Sports.

«Думаю, Рахим Стерлинг близок к тому, чтобы его признали лучшим игроком турнира. 4-5 дней назад я бы назвал Джордана Пикфорда. Может, дело в том, что я критиковал Пикфорда по ходу сезона, но его роль в матчах, которые сборная Англии провела на ноль, была исключительной.

Люк Шоу великолепен, Кайл Уокер прекрасен, Кэлвин Филлипс чудесен. Но сейчас надо признать: то, что Стерлинг сделал в игре с Данией, превращает его в явного фаворита, если он не был им раньше.

Стерлинг был слишком хорош для них. Это старомодное выражение, так как говорил мой папа, но Рахим Стерлинг был слишком хорош для них. Против Кьеллини и Бонуччи он сыграет ключевую роль, хотя эти защитники и великолепны. Они будут внимательно следить за Харри Кейном, ведь он очень силен, но это не самый быстрый игрок. Против Италии Харри должен действовать умно.

Стерлинг может убежать от этих защитников. Мы видели гол испанцев, в том эпизоде Кьеллини не успел. Стерлинг может стать ключевым игроком финала. Только он совсем не отдыхал. Такое впечатление, что Рахим отыграл каждую минуту на этом турнире, хотя его и заменяли несколько раз.

Матч с Италией будет интересным. Стерлинг играет великолепно. Он прекрасно действовал против Дании и просто порвал их».

Другой бывший защитник сборной Англии уверен, что его сборная выиграет финале Евро в серии пенальти.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

Видео трансляция Италия – Англия.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рахим Стерлинг Гари Невилл

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Футбол Евро-2020
9 июля 12:08
Клаттенбург: «Суддейство на этом Евро выдающееся, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Клаттенбург: «Суддейство на этом Евро выдающееся, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Футбол Евро-2020
9 июля 10:44
Невилл – о выходе Англии в финал Евро-2020: «Вся страна стоит на ушах. Государственный праздник»
Невилл – о выходе Англии в финал Евро-2020: «Вся страна стоит на ушах. Государственный праздник»
Футбол Евро-2020
8 июля 13:24
Стерлинг: «Чистый пенальти. Он коснулся моей ноги»
Стерлинг: «Чистый пенальти. Он коснулся моей ноги»
Футбол Евро-2020
8 июля 08:10

Новости: Футбол

Невилл: «Стерлинг близок к призу лучшему игроку Евро»
Невилл: «Стерлинг близок к призу лучшему игроку Евро»
Евро-2020
14:25
Маркевич : «До начала Евро-2020 считал Италию главным претендентом на победу»
Маркевич : «До начала Евро-2020 считал Италию главным претендентом на победу»
Евро-2020
14:10
Каррагер: «Англия победит в финале Евро-2020 по пенальти»
Каррагер: «Англия победит в финале Евро-2020 по пенальти»
Евро-2020
13:55
Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
Украинские легионеры
13:49
Коваленко в ближайшее время перейдет в «Эмполи»
Коваленко в ближайшее время перейдет в «Эмполи»
Серия А (Италия)
13:27
Максимов: «Планируем пригласить Вакулу»
Максимов: «Планируем пригласить Вакулу»
Украинская Премьер-лига
13:11
Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020
Миколенко – лучший по проценту выигранных единоборств среди украинцев на Евро-2020
Сборная Украины
12:57
Экс-лидер «Зари» получил предложение из Турции
Экс-лидер «Зари» получил предложение из Турции
Украинская Премьер-лига
12:47
Саутгейт – о финале на «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей»
Тема дня Саутгейт – о финале на «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей»
Евро-2020
12:41
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
55
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости