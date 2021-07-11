Невилл: «Стерлинг близок к призу лучшему игроку Евро»
Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл прокомментировал игру Рахима Стерлинга на Ерво-2020. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уверен, что его соотечественник проявил себя лучше остальных на текущем континентальном первенстве. Слова Невилла приводит Sky Sports.
«Думаю, Рахим Стерлинг близок к тому, чтобы его признали лучшим игроком турнира. 4-5 дней назад я бы назвал Джордана Пикфорда. Может, дело в том, что я критиковал Пикфорда по ходу сезона, но его роль в матчах, которые сборная Англии провела на ноль, была исключительной.
Люк Шоу великолепен, Кайл Уокер прекрасен, Кэлвин Филлипс чудесен. Но сейчас надо признать: то, что Стерлинг сделал в игре с Данией, превращает его в явного фаворита, если он не был им раньше.
Стерлинг был слишком хорош для них. Это старомодное выражение, так как говорил мой папа, но Рахим Стерлинг был слишком хорош для них. Против Кьеллини и Бонуччи он сыграет ключевую роль, хотя эти защитники и великолепны. Они будут внимательно следить за Харри Кейном, ведь он очень силен, но это не самый быстрый игрок. Против Италии Харри должен действовать умно.
Стерлинг может убежать от этих защитников. Мы видели гол испанцев, в том эпизоде Кьеллини не успел. Стерлинг может стать ключевым игроком финала. Только он совсем не отдыхал. Такое впечатление, что Рахим отыграл каждую минуту на этом турнире, хотя его и заменяли несколько раз.
Матч с Италией будет интересным. Стерлинг играет великолепно. Он прекрасно действовал против Дании и просто порвал их».
Другой бывший защитник сборной Англии уверен, что его сборная выиграет финале Евро в серии пенальти.
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