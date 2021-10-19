Невилл: «Сульшер хотел бы вернуть прошлогодний состав МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Marca

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Гари Невилл рассказал Liverpool Echo о не самом удачном старте «дьяволов» в сезоне:

У него есть Роналду, Бруну, Кавани, Погба, Магуайр. Игроки с характером. Магуайр будет смотреть на Варана и думать: «Остаюсь ли я главным защитником этой команды?»

Есть Кавани, которого упрашивали остаться, а теперь он по статусу стоит после Роналду, Рэшфорда и Гринвуда. Пришел Санчо за 75 миллионов фунтов и играет нестабильно.

Повсюду витает аура Роналду, Бруну ходит с вечно разведенными руками, Погба понятия не имеет, останется ли он в команде...

Оле нужно разобраться с этим на текущей неделе. В воскресенье эта странная группа может выйти и обыграть «Ливерпуль», но нужно, чтобы был правильный настрой, правильная динамика».