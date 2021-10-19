Невилл: «Сульшер хотел бы вернуть прошлогодний состав МЮ»
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Гари Невилл рассказал Liverpool Echo о не самом удачном старте «дьяволов» в сезоне:
«Мне казалось, что в прошлом сезоне видно строительство команды. Думаю, если в частной беседе спросить Оле, хотел бы он вернуть прошлогодний состав, он бы, вероятно, согласился на это.
У него есть Роналду, Бруну, Кавани, Погба, Магуайр. Игроки с характером. Магуайр будет смотреть на Варана и думать: «Остаюсь ли я главным защитником этой команды?»
Есть Кавани, которого упрашивали остаться, а теперь он по статусу стоит после Роналду, Рэшфорда и Гринвуда. Пришел Санчо за 75 миллионов фунтов и играет нестабильно.
Повсюду витает аура Роналду, Бруну ходит с вечно разведенными руками, Погба понятия не имеет, останется ли он в команде...
Оле нужно разобраться с этим на текущей неделе. В воскресенье эта странная группа может выйти и обыграть «Ливерпуль», но нужно, чтобы был правильный настрой, правильная динамика».
«Дьяволы» смогли выиграть только в половине матчей текущего сезона.
Напомним, ранее Невилл назвал игрока МЮ, которому нужно покинуть клуб.
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