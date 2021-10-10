ПСЖ предложил Мбаппе такую же зарплату, как у Неймара
Неймар анонсировал свой уход из сборной Бразилии
Вингер не выиграл ни одного трофея в составе национальной команды
10 октября 15:31
Неймар / фото - Daily Sabah
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал DAZN, когда он планирует закончить международную карьеру:
#«Наверное, это будет мой последний чемпионат мира. Думаю, это будет мой последний ЧМ, я не знаю, хватит ли мне сил и духа продолжать играть в футбол.
Я сделаю все для того, чтобы все сложилось хорошо, сделаю все, чтобы выиграть титул со своей страной, чтобы реализовать мою самую главную мечту детства. Надеюсь, у меня получится». #/QUOTE
У 29-летнего игрока до сих пор нет ни одного титула со своей сборной. Победный для Бразилии Кубок Америки футболист пропустил из-за травмы, а этим летом «селесао» уступили Аргентине в финале Копы.
В текущем сезоне на счету Неймара 3 голевых действия в семи матчах за клуб.
Напомним, Килиан Мбаппе рассказал, как называл Неймара бездарем.
Комментарии 0