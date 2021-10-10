Неймар анонсировал свой уход из сборной Бразилии

Неймар / фото - Daily Sabah

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал DAZN, когда он планирует закончить международную карьеру:

Я сделаю все для того, чтобы все сложилось хорошо, сделаю все, чтобы выиграть титул со своей страной, чтобы реализовать мою самую главную мечту детства. Надеюсь, у меня получится». #/QUOTE

У 29-летнего игрока до сих пор нет ни одного титула со своей сборной. Победный для Бразилии Кубок Америки футболист пропустил из-за травмы, а этим летом «селесао» уступили Аргентине в финале Копы.

В текущем сезоне на счету Неймара 3 голевых действия в семи матчах за клуб.

Напомним, Килиан Мбаппе рассказал, как называл Неймара бездарем.