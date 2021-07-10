Неймар: «Если ты бразилец и поддерживаешь другую страну, то я это уважаю. Но иди на**й»

Лидер «пентакампенов» безжалостен к непатриотичным соотечественникам

Неймар / фото - Eurosport

Лидер сборной Бразилии Неймар в сторис свой страницы в Instagram жестко высказался по поводу бразильских футбольных фанатов, которые не поддерживают сборную своей страны:

«Я всегда мечтал попасть в национальную сборную и услышать исполнение гимна болельщиками. Я всегда поддерживал представителей Бразилии, вне зависимости от того, где они появлялись – будь то какой-то вид спорта или конкурс красоты. Если ты бразилец, значит – бразилец. Если тебе нравится команда из какой-то другой страны, ОК, ничего страшного. Я уважаю этот выбор, но иди на**й».

Уже этой ночью, с субботы на воскресенье, состоится финал Копа Америка, в котором бразильцы встретятся со сборной Аргентины. Игра Неймара – одна из главных причин попадания «пентакампенов» в финал турнира, ведь у вингера 3 награды лучшему игроку матча, и он идет вторым в списке бомбардиров и ассистентов турнира.

Лишь один игрок смог обогнать бразильца по большинству ключевых показателей – его главный соперник в финале, Лионель Месси. Ранее Неймар заявил, что в финале его дружба с Месси окажется под угрозой.

Этот матч будет принципиальным для старых друзей, ведь ни Неймар ни Месси еще ни разу не выигрывали трофей со сборной.

Напомним, легендарный вратарь Хосе Чилаверт заявил, что в финале Копы судьи будут откровенно помогать бразильцам.

Посмотреть прямую трансляцию ночной игры вы сможете на нашем сайте. Начало – в 03:00.