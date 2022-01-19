Неймар: «Мне приходится иметь дело с очень большим давлением»

Неймар / фото - PSG

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал ESPN о выходе документального фильма о себе на известном стриминговом сервисе:

Я надеюсь, что эта документалка покажет меня как отца, сына, брата. Мы покажем 100-процентную правду, и это самое главное.

Думаю, что сейчас я силен. Силен не только физически, но и психологически. Мне приходится иметь дело с очень большим давлением: из-за того, кто я, из-за того, где я играю, из-за того, что я бразилец, и многого другого.

Но теперь я силен ментально, и мне пришлось очень много работать, чтобы добиться этого. Думаю, это еще кое-что хорошее во мне: я не только могу играть в футбол, но и сосредоточился на своем психологическом здоровье».