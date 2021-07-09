Неймар: «Наша дружба с Месси под угрозой»

Игроки впервые сыграют друг против друга

Неймар и Лионель Месси / фото - GettyImages

Вингер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих ожиданиях от финального матча Копа Америка против сборной Аргентины, за которую играет давний друг и бывший партнер Жуниора по «Барселоне» Лионель Месси. Слова нападающего приводит AS.

«Месси - мой друг и лучший игрок, которого я видел. Но сейчас мы в финале, мы соперники. Я очень хочу выиграть Копа Америка, у меня еще нет этого трофея. Но знаю, что Месси еще ничего не выигрывал со сборной, и ему нужен его первый трофей. Да, думаю, наша дружба теперь под угрозой (смеется). На самом деле, между нами лишь уважение, но только один сможет победить».

Это будет первый раз, когда Месси и Неймар сыграют друг против друга, после ухода бразильца из «Барселоны». Их команды уже встречались между собой в минувшем сезоне ЛЧ, но Неймар пропустил оба поединка из-за повреждения, что не помешало ПСЖ разобраться с каталонцами, благодаря великолепному перформансу от Килиана Мбаппе.

Также сборные Бразилии и Аргентины встречались между собой в полуфинале Копа Америка 2019, но лидер «пентакампеонов» пропустил и тот матч из-за другой травмы, и не смог поднять со своей сборной заветный трофей на триумфальном для бразильцев турнире.

На пути к финалу бразильцы минимально разделались в 1/2 с Чили благодаря голу Лукаса Пакеты, который раскрылся на этом турнире, а аргентинцы в напряженном противостоянии с Колумбией только в серии пенальти решили исход поединка. Месси даже позволил себе поиздеваться над форвардом колумбийцев, который не забил пенальти, потому что тот танцевал, выбивая из турнира друга аргентинца, Луиса Суареса.

Ранее Неймар пожелал Аргентине проиграть в финале, а легендарный парагвайский вратарь Хосе Чилаверт заявил, что в заключительном поединке турнира судьи будут на стороне Бразилии.