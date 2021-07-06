Неймар пожелал Аргентине выйти в финал Копа Америка и проиграть

Игрок сам хочет победить в турнире

Неймар / фото - beIN SPORTS

В полуфинале Копа Америка сборная Бразилии минимально одолела Перу и обеспечила себе место в финале турнира. Вингер «пентакампеонов» Неймар заявил, что в финальном матче хотел бы сразиться со сборной Аргентины. Игрока цитирует America TV.

«Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал. Буду болеть за них, потому что у меня там много друзей. А в финале победит Бразилия».

Прежде всего, Неймар хочет встретиться в финале со своим давним другом и бывшим партнером по «Барселоне» Лионелем Месси, ведь после ухода бразильца в ПСЖ футболисты так и не играли друг против друга. Прекрасная возможность была этой весной, когда в 1/8 минувшей кампании Лиги Чемпионов «Барселона» сражалась с ПСЖ, но бразилец не смог принять участие в тех матчах из-за травмы.

Сегодня ночью аргентинцы сыграют матч полуфинала Копа Америка со сборной Колумбии. У Месси есть особая мотивация на этот турнир, ведь заветный трофей со сборной гарантированно принесет игроку Золотой мяч. Форвард уже обошел Роберта Левандовски в котировках букмекеров и является главным претендентом на престижный приз, но победа в Копа Америка окончательно укрепит позиции аргентинца.

Напомним, президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси.