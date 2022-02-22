Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»

Неймар / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что он однажды хотел вернуться в «Барселону». Его цитирует Marca.

Спустя какое-то время Лионелю Месси выпала возможность перейти в ПСЖ, и я очень этому рад.

Он мой друг, мы очень хорошо ладим».