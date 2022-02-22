Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать командам с большой историей»
Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»
Бразилец заявил, что это было в 2019-м году
Неймар / Фото: Twitter
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что он однажды хотел вернуться в «Барселону». Его цитирует Marca.
«Я хотел вернуться в «Барселону» в 2019 году. Мы сделали все возможное, но не сложилось.
Спустя какое-то время Лионелю Месси выпала возможность перейти в ПСЖ, и я очень этому рад.
Он мой друг, мы очень хорошо ладим».
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор.
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