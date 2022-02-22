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Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»

Бразилец заявил, что это было в 2019-м году
Футбол В Европе
21:34
Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»
Неймар / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что он однажды хотел вернуться в «Барселону». Его цитирует Marca.

«Я хотел вернуться в «Барселону» в 2019 году. Мы сделали все возможное, но не сложилось.

Спустя какое-то время Лионелю Месси выпала возможность перейти в ПСЖ, и я очень этому рад.

Он мой друг, мы очень хорошо ладим».

Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор.

Петр Приходько
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