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Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор

ПСЖ неожиданно проиграл «Нанту» в матче чемпионата Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
19:24
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Фото - Getty Images

После победного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов воодушевленный ПСЖ отправился на выезд к «Нанту» на матч чемпионата Франции. Игра была примечательна с той точки зрения, что впервые за длительное время главный тренер парижан Маурисио Почеттино получил возможность выставить в полном составе свою звездную атакующую тройку в составе Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси. В игре против «Реала» Неймар вышел только на замену – это был его первый матч после травмы.

Матч начался для ПСЖ с нескольких неплохих атак, но в первом тайме забивал исключительно «Нант», причем сделал это целых три раза! Коло Муани, Мерлен и автогол Бласа к перерыву сделали преимущество «канареек» разгромным, однако даже это не казалось окончательным аргументом хозяев для победы, ведь ресурс и потенциал Парижа настолько огромен, что за тайм может растаять и такое преимущество.

В пользу этого утверждения заявил и быстрый гол Неймара во втором тайме, но дальше бразильцу судилось стать не просто антигероем встречи, а настоящим посмешищем.

На 58-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Нанта», и его взялся исполнять именно Неймар. Это было логично. Во-первых, Месси не забил 11-метровый в матче против «Реала», а, во-вторых», сам бразилец уже почувствовал вкус гола в этой встрече.

Неймар готовился к пробитию очень тщательно: поцеловал мяч, ходил из стороны в сторону, долго разбегался и семенил ногами,… чтобы легонько покатить мяч чуть правее центра ворот. Вратарь «Нанта» Альбан Лафон легко поймал мяч в руки, а Неймар, похоже, даже не понял, что в тот момент насмешил весь футбольный мир и стал творцом нового мема.

После этого Лафон поймал кураж и больше не пропускал, по итогу получил максимальную оценку за игру. ПСЖ имел еще полчаса, чтобы забить два мяча, но не отличился ни разу, и потерпел первое поражение с октября 2021 года (0:2 от «Ренна») после серии из 15 матчей без поражений.

Однако эта неудача не должна сильно и надолго огорчать парижан – они по-прежнему лидируют в чемпионате Франции с очень большим отрывом, и чемпионский титул от них никуда не денется.

А вот по поводу исполнения пенальти стоит задуматься – негоже, чтобы один из лучших клубов мира плодил в этом компоненте поводы для насмешек.

Александр Черненко
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