Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020

И только 3 игрока команды-чемпиона

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Официально завершился чемпионат Европы 2020, где обладателями золотых медалей стала сборная Италии.

Известна символическая сборная лучших игроков Евро-2020 по версии известного статистического портала Whoscored.

В команду попали игроки, у которых наивысшая средняя оценка за матч на этом турнире.

Из победителей турнира в команду вошли вратарь Джанлуиджи Доннарумма, признанный UEFA лучшим игроком чемпионата Европы, защитник Леонардо Бонуччи (MVP финала) и хавбек Марко Вератти.

Из сборной Англии в состав вошли только защитник Люк Шоу и Харри Магуаер.

Лучшим игроком турнира по версии портала стал Криштиану Роналду, у которого наивысшая средняя оценка за матч – 7.9. Также, португалец стал лучшим бомбардиром турнира.

Символическая сборная Евро-2020 / Whoscored

Напомним, англичане неуважительно сняли серебренные медали прямо во время награждения.