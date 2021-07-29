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Нигерийский новичок «Ингульца» пообещал выучить украинский язык
Стефен дебютировал за украинскую команду
Нападающий «Ингульца» Майкл Стефен высказался о своем дебюте за команду из Петрово. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Очень рад дебютировать за «Ингулец». Надеюсь, в следующих матчах начнем побеждать.
Стараюсь учиться у своих партнеров, вливаться в коллектив, слушать подсказы тренеров и футболистов. Все нравится в команде.
Очень скоро выучу украинский язык. Немного знаю русские слова – «сзади», «доброе утро».
Напомним, Стефен дебютировал за «Ингулец» в матче с «Шахтером» (1:2).
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