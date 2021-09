«Никакого больше скольжения на коленях». Как Алонсо натирал Лукаку колени после травматичного празднования

Ромелу Лукаку / фото - Goal

В матче 4 тура АПЛ нападающий «Челси» Ромелу Лукаку дублем помог «Челси» разгромить «Астон Виллу» (3:0).

Празднуя свой первый гол, бельгиец решил проскользить на коленях, но зацепился за газон и упал на живот, после чего присел на пятую точку.

Защитник «аристократов» Маркос Аленсо даже начал натирать колени, проверяя, все ли с ними в порядке. Но Ромелу остался невредим, доиграл матч до финального свистка и установил разгромный счет, забив в компенсированное время.

The pass Ronaldinho move by Kovacic before the out of this world through pass and Lukaku’s ruthless finishing makes for a great team goal But, take at Alonso concerns during the celebration, such a golden heart #Lukaku pic.twitter.com/J9komvRCby