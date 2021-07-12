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«Николаев» подтвердил, что будет играть во Второй лиге

Клуб боролся за УПЛ в прошлом сезоне
Футбол Первая лига
19:27
«Николаев» подтвердил, что будет играть во Второй лиге
Фото: МФК Николаев

В «Николаеве» подтвердили понижение команды в классе.

В клубе сообщили, что «Николаев» в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. Таким образом, Первая лига потеряет одного участника.

В прошлом сезоне «Николаев» финишировал четвертым. Однако было принято решение понизится в классе.

Пока неизвестно, кто их заменит в Первой лиге.

Накануне, УПЛ одобрил возвращение в УПЛ «Миная».

 

Источник: UA-Football Андрей Усмонов
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МФК Николаев

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