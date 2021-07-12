Пока неизвестно, в какой лиге «Николаев» начнет следующий сезон
«Николаев» подтвердил, что будет играть во Второй лиге
Клуб боролся за УПЛ в прошлом сезоне
19:27
Фото: МФК Николаев
В «Николаеве» подтвердили понижение команды в классе.
В клубе сообщили, что «Николаев» в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. Таким образом, Первая лига потеряет одного участника.
В прошлом сезоне «Николаев» финишировал четвертым. Однако было принято решение понизится в классе.
Пока неизвестно, кто их заменит в Первой лиге.
Накануне, УПЛ одобрил возвращение в УПЛ «Миная».
Комментарии 0