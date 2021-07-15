«Ницца» подписала голландского таланта Стенгса

Полузащитник покинул АЗ

Фото: AS

Полузащитник Келвин Стенгс стал игроком «Ниццы».

О деталях сделки не сообщается. Ожидается, что голландский АЗ получил более 20 миллионов евро за своего игрока.

21-летний игрок провел более 100 матчей за АЗ за все время выступлений, забив 24 мяча и сделав столько же передач. Также он семь раз появлялся на поле в футболке сборной Нидерландов.

В составе молодежной сборной он завоевал бронзу Евро-2021.

«Ницца» – один из соперников «Динамо» на сборах в Швейцарии.