«Ницца» выкупит у «Барселоны» защитника
«Ницца» подписала голландского таланта Стенгса
Полузащитник покинул АЗ
10:10
Фото: AS
Полузащитник Келвин Стенгс стал игроком «Ниццы».
О деталях сделки не сообщается. Ожидается, что голландский АЗ получил более 20 миллионов евро за своего игрока.
21-летний игрок провел более 100 матчей за АЗ за все время выступлений, забив 24 мяча и сделав столько же передач. Также он семь раз появлялся на поле в футболке сборной Нидерландов.
В составе молодежной сборной он завоевал бронзу Евро-2021.
«Ницца» – один из соперников «Динамо» на сборах в Швейцарии.
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