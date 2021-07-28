Новичок «Барселоны» прошел курс лечения стволовыми клетками
Новоиспеченный форвард «Барселоны» Серхио Агуэро прошел экспериментальный курс лечения, сообщает Diario Sport.
В минувших сезонах 33-летнего аргентинца беспокоили повреждения колена, поэтому он согласился на курс лечения стволовыми клетками, чтобы иметь возможность чаще помогать новому клубу в грядущем сезоне.
Врачи использовали этот метод лечения, чтобы восстановить хрящ коленного сустава игрока.
Эта операция проводится исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. И возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована по ходу клинических испытаний.
Агуэро стал игроком «Барселоны» этим летом, перейдя на правах свободного агента. Одна из главных причин этого трансфера – желание аргентинца играть со своим соотечественником и лучшим другом Лионелем Месси.
Напомним, хавбека каталонцев назвали «отвратительной обезьяной» и пообещали зарезать.
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