Новичок «Барселоны» прошел курс лечения стволовыми клетками

Игрок не хочет провести первый сезон в новом клубе, пребывая в лазарете

Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

Новоиспеченный форвард «Барселоны» Серхио Агуэро прошел экспериментальный курс лечения, сообщает Diario Sport.

В минувших сезонах 33-летнего аргентинца беспокоили повреждения колена, поэтому он согласился на курс лечения стволовыми клетками, чтобы иметь возможность чаще помогать новому клубу в грядущем сезоне.

Врачи использовали этот метод лечения, чтобы восстановить хрящ коленного сустава игрока.

Эта операция проводится исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. И возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована по ходу клинических испытаний.

Агуэро стал игроком «Барселоны» этим летом, перейдя на правах свободного агента. Одна из главных причин этого трансфера – желание аргентинца играть со своим соотечественником и лучшим другом Лионелем Месси.

Напомним, хавбека каталонцев назвали «отвратительной обезьяной» и пообещали зарезать.