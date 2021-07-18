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Новичок «Десны»: «Команды еле держатся, а в УАФ женский дубль придумали – молодцы»

Ранее хавбек покинул «Олимпик», которому пришлось сняться с УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:49
Новичок «Десны»: «Команды еле держатся, а в УАФ женский дубль придумали – молодцы»
Евгений Цымбалюк / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Евгений Цымбалюк, не скрывая эмоций, прокомментировал ситуацию в отечественном футболе. Этим летом хавбек покинул «Олимпик», которому пришлось сняться с УПЛ.

«Рух» готов сняться с чемпионата, если ему не дадут играть на стадионе «Украина»? В Чернигове тоже говорят, что стадион хотят не допустить. Я просто не понимаю федерацию. Они хотят в следующем сезоне еще больше команд. Куда больше? Вы хотя бы с этими разберитесь.

Команды и так еле держатся, а они еще и не разрешают где-то играть. Вроде идут навстречу, но делают хуже. Я не знаю, чего они хотят этим добиться.

Мне, например, говорили, что «Десна» будет играть домашние матчи на стадионе имени Лобановского. Что это? Тяжело про это говорить, чем они занимаются?

Зато они женский дубль придумали – молодцы. Это, конечно, идея хорошая.

Ранее стало известно, когда решится судьба «Руха» в УПЛ.

Источник: Брутальный футбол Сергей Стаднюк
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Десна УАФ Олимпик Донецк

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