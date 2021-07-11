Новичок «Днепра-1» признался, что мог оказаться в Греции

Евгений Паст / Фото - ФК Десна

Экс-голкипер «Десны» Евгений Паст рассказал, почему выбрал именно «Днепр-1» для продолжения карьеры.

Подписал контракт с «Днепром-1» до 30 июня 2023 года. Уже была возможность убедиться, что у днепрян квалифицированные вратари: Валерий Юрчук и Валентин Кожокару, поэтому за место в стартовом составе предстоит острая конкуренция.

Однако иначе нельзя, если ты хочешь прогрессировать. Встретили меня в команде отлично. Теперь постараемся приложить максимум усилий, чтобы не разочаровывать наших болельщиков.