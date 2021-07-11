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Новичок «Днепра-1» признался, что мог оказаться в Греции

Все изменил звонок Русола
Футбол Украинская Премьер-лига
16:37
Новичок «Днепра-1» признался, что мог оказаться в Греции
Евгений Паст / Фото - ФК Десна

Экс-голкипер «Десны» Евгений Паст рассказал, почему выбрал именно «Днепр-1» для продолжения карьеры.

Если откровенно, то у меня было приглашение от одной из греческих команд, однако когда мне позвонил исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол и поинтересовался, не хочу ли я продолжить карьеру в этой команде, то я долго не раздумывал. Владел информацией, что у днепрян амбициозные планы, да и не хотелось далеко уезжать от семьи, которая проживает в Одессе.

Подписал контракт с «Днепром-1» до 30 июня 2023 года. Уже была возможность убедиться, что у днепрян квалифицированные вратари: Валерий Юрчук и Валентин Кожокару, поэтому за место в стартовом составе предстоит острая конкуренция.

Однако иначе нельзя, если ты хочешь прогрессировать. Встретили меня в команде отлично. Теперь постараемся приложить максимум усилий, чтобы не разочаровывать наших болельщиков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет обменять троих игроков на форварда «Днепра-1» Артема Довбыка.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Евгений Паст

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