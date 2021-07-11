После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»
Новичок «Днепра-1» признался, что мог оказаться в Греции
Все изменил звонок Русола
Евгений Паст / Фото - ФК Десна
Экс-голкипер «Десны» Евгений Паст рассказал, почему выбрал именно «Днепр-1» для продолжения карьеры.
Если откровенно, то у меня было приглашение от одной из греческих команд, однако когда мне позвонил исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол и поинтересовался, не хочу ли я продолжить карьеру в этой команде, то я долго не раздумывал. Владел информацией, что у днепрян амбициозные планы, да и не хотелось далеко уезжать от семьи, которая проживает в Одессе.
Подписал контракт с «Днепром-1» до 30 июня 2023 года. Уже была возможность убедиться, что у днепрян квалифицированные вратари: Валерий Юрчук и Валентин Кожокару, поэтому за место в стартовом составе предстоит острая конкуренция.
Однако иначе нельзя, если ты хочешь прогрессировать. Встретили меня в команде отлично. Теперь постараемся приложить максимум усилий, чтобы не разочаровывать наших болельщиков.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет обменять троих игроков на форварда «Днепра-1» Артема Довбыка.
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