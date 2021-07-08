Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»

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Вратарь «Днепра-1» Валентин Кожокару прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в украинскую команду.

Переговорный процесс прошел достаточно быстро: мне позвонил агент, сказал, что есть вариант, мне понравилось — я тут. Ничего сложного. Теперь, надеюсь добиться успеха на новом месте.

Я приехал в Украину с открытым сердцем, поэтому надеюсь, что проведу хороший сезон. Знаю, что тут достаточно сильный чемпионат — точно сильнее румынского, так как есть клубы с громкими европейскими именами. Это будет большой вызов, но я готов его принять.

Это уже не первая моя попытка выступлений за рубежом, но для выступлений за «Кротоне» и «Фрозиноне» я был слишком молод. Сейчас все совершенно по-другому: я набрался опыта, сыграл более сотни матчей в Румынии. Все будет совершенно иначе.

Хочу сказать одно: буду полностью отдаваться на тренировках и в играх, чтобы клуб достигал своей цели».