Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»

Кожокару очень нравится в новой команде
Футбол Украинская Премьер-лига
11:45
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Фото: Вииторул

Вратарь «Днепра-1» Валентин Кожокару прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в украинскую команду.

«Мне все очень нравится в клубе! Очень хорошая инфраструктура, поэтому я считаю, что этот переход станет большим шагом в моей карьере.

Переговорный процесс прошел достаточно быстро: мне позвонил агент, сказал, что есть вариант, мне понравилось — я тут. Ничего сложного. Теперь, надеюсь добиться успеха на новом месте.

Я приехал в Украину с открытым сердцем, поэтому надеюсь, что проведу хороший сезон. Знаю, что тут достаточно сильный чемпионат — точно сильнее румынского, так как есть клубы с громкими европейскими именами. Это будет большой вызов, но я готов его принять.

Это уже не первая моя попытка выступлений за рубежом, но для выступлений за «Кротоне» и «Фрозиноне» я был слишком молод. Сейчас все совершенно по-другому: я набрался опыта, сыграл более сотни матчей в Румынии. Все будет совершенно иначе.

Хочу сказать одно: буду полностью отдаваться на тренировках и в играх, чтобы клуб достигал своей цели».

В Румынии он играл за «Вииторул».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 22:12
«Днепр-1» подписал румынского голкипера
«Днепр-1» подписал румынского голкипера
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 16:26
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июля 19:10
Чемпион мира U-20, финалист Лиги Европы и еще один игрок покинули «Днепр-1»
Чемпион мира U-20, финалист Лиги Европы и еще один игрок покинули «Днепр-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 19:57
Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 14:13
«Днепр-1» установил ценник на Довбика
«Днепр-1» установил ценник на Довбика
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 12:10

Новости: Футбол

Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:28
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Украинская Премьер-лига
12:16
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Евро-2020
12:10
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
В Европе
11:58
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Украинская Премьер-лига
11:45
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
В Европе
11:33
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
Лига 1 (Франция)
11:27
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
В Европе
11:04
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости