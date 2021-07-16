«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
Новичок «Ливерпуля»: «Я большой, сильный и не боюсь мяча»
В АПЛ ценятся игроки с хорошей физикой
12:55
Ибрагим Конате / фото - Liverpool
Новоиспеченный защитник «Ливерпуля» Ибрагима Конате рассказал официальному сайту мерсисайдцев, чем он может быть полезен своему клубу:
«Я большой, сильный и не боюсь мяча. Лучше умею забивать ногами, а не головой, что странно, но таков уж я. У меня есть качество, но мне нужно продолжать работать все больше и больше, чтобы стать отличным защитником.
Я смотрел матчи АПЛ и знаю, какая в этой лиге интенсивность и какие сильные игроки тут выступают. Все это знают. Будет тяжело, но мне нравятся испытания».
«Скаузеры» купили 22-летнего защитника у «Лейпцига » за 40 миллионов евро.
Напомним, «Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Интера».
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