Новичок «Ливерпуля»: «Я большой, сильный и не боюсь мяча»

В АПЛ ценятся игроки с хорошей физикой

Ибрагим Конате / фото - Liverpool

Новоиспеченный защитник «Ливерпуля» Ибрагима Конате рассказал официальному сайту мерсисайдцев, чем он может быть полезен своему клубу:

«Я большой, сильный и не боюсь мяча. Лучше умею забивать ногами, а не головой, что странно, но таков уж я. У меня есть качество, но мне нужно продолжать работать все больше и больше, чтобы стать отличным защитником.

Я смотрел матчи АПЛ и знаю, какая в этой лиге интенсивность и какие сильные игроки тут выступают. Все это знают. Будет тяжело, но мне нравятся испытания».

«Скаузеры» купили 22-летнего защитника у «Лейпцига » за 40 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Интера».