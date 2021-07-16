Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Новичок «Ливерпуля»: «Я большой, сильный и не боюсь мяча»

В АПЛ ценятся игроки с хорошей физикой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:55
Новичок «Ливерпуля»: «Я большой, сильный и не боюсь мяча»
Ибрагим Конате / фото - Liverpool

Новоиспеченный защитник «Ливерпуля» Ибрагима Конате рассказал официальному сайту мерсисайдцев, чем он может быть полезен своему клубу:

«Я большой, сильный и не боюсь мяча. Лучше умею забивать ногами, а не головой, что странно, но таков уж я. У меня есть качество, но мне нужно продолжать работать все больше и больше, чтобы стать отличным защитником. 

Я смотрел матчи АПЛ и знаю, какая в этой лиге интенсивность и какие сильные игроки тут выступают. Все это знают. Будет тяжело, но мне нравятся испытания».

«Скаузеры» купили  22-летнего защитника у «Лейпцига » за 40 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Интера».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Макс Конате РБ Лейпциг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
Футбол Серия А (Италия)
12:24
Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»
Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 июля 20:10
«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»
«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июля 17:07
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
Футбол В Европе
8 июля 11:04
Сауль может заменить Вейналдума в «Ливерпуле»
Сауль может заменить Вейналдума в «Ливерпуле»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 июля 15:19
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Olympics Токио-2020
3 июля 11:55

Новости: Футбол

Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
В мире
14:57
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:47
«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
Премьер-Лига (Англия)
14:40
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
Примерa (Испания)
14:35
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
В Европе
14:23
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
Примерa (Испания)
14:17
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:55
Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года
Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года
Серия А (Италия)
13:32
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Украинская Премьер-лига
13:17
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости