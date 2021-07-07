Новичок «Металлиста»: «У клуба большое будущее. Это сумасшедший проект»

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Новоиспеченный полузащитник «Металлиста» Евгений Банада раскрыл причины, по которым выбрал харьковский клуб для продолжения карьеры.

Было ли за 10 лет много возможностей покинуть «Александрию»? Таких эпизодов было достаточно. Приглашали и за границу, и в украинские команды. Кажется, даже выходили с конкретными предложениями с просьбой продать меня. Однако я оставался.

Сейчас также вариантов хватало: и в Украине, и в зарубежных чемпионатах. Называть потенциальные клубы сейчас нет смысла – это уже в прошлом. Впрочем, выбирать действительно было из чего.

Почему остановился на «Металлисте»? Наверное, дело в разговорах с главным тренером и президентом клуба. Они меня убедили. Позвонили мне, я почувствовал серьезную заинтересованность. К тому же «Металлист» – это просто сумасшедший проект. Здесь – большое будущее.

Маилтон и Риаскос? Они хорошие исполнители, сразу видно, что это качественное усиление. Также отмечу француза Фареса Балули, который уже ранее приехал в Харьков. Это также классный полузащитник.

Заметно, что собирается хороший коллектив. Возможно, к началу сезона еще кто-то подъедет и у нас будет сильная команда.

Прежде всего, я хочу выходить на поле в каждом матче, помогать команде и расти. Самые серьезные цели и у моей команды. Посмотрим, как оно будет. Могу заверить, что планы и задачи высокие и у меня, и у «Металлиста».