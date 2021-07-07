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Новичок «Металлиста»: «У клуба большое будущее. Это сумасшедший проект»

Экс-хавбек «Александрии» объяснил, почему пошел на понижение в классе
Футбол Первая лига
18:26
Новичок «Металлиста»: «У клуба большое будущее. Это сумасшедший проект»
Фото - ФК Металлист

Новоиспеченный полузащитник «Металлиста» Евгений Банада раскрыл причины, по которым выбрал харьковский клуб для продолжения карьеры.

Действительно в «Александрии» был длительный и одновременно хороший период моей жизни. Искренне благодарен клубу и всем, кто был рядом. Я пытался давать «Александрии» все, что мог. Тяжело ли было уходить? Да. Однако лично для себя я хотел изменений. Понимал, что нуждаюсь в чем-то новом, что нужно двигаться дальше и искать что-то новое.

Было ли за 10 лет много возможностей покинуть «Александрию»? Таких эпизодов было достаточно. Приглашали и за границу, и в украинские команды. Кажется, даже выходили с конкретными предложениями с просьбой продать меня. Однако я оставался.

Сейчас также вариантов хватало: и в Украине, и в зарубежных чемпионатах. Называть потенциальные клубы сейчас нет смысла – это уже в прошлом. Впрочем, выбирать действительно было из чего.

Почему остановился на «Металлисте»? Наверное, дело в разговорах с главным тренером и президентом клуба. Они меня убедили. Позвонили мне, я почувствовал серьезную заинтересованность. К тому же «Металлист» – это просто сумасшедший проект. Здесь – большое будущее.

Маилтон и Риаскос? Они хорошие исполнители, сразу видно, что это качественное усиление. Также отмечу француза Фареса Балули, который уже ранее приехал в Харьков. Это также классный полузащитник.

Заметно, что собирается хороший коллектив. Возможно, к началу сезона еще кто-то подъедет и у нас будет сильная команда.

Прежде всего, я хочу выходить на поле в каждом матче, помогать команде и расти. Самые серьезные цели и у моей команды. Посмотрим, как оно будет. Могу заверить, что планы и задачи высокие и у меня, и у «Металлиста».

Ранее сообщалось, что Папа Гуйе завершил карьеру.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Металлист Евгений Банада

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