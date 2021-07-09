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Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко

«Аталанта» не хочет продавать украинца
Футбол Украинские легионеры
14:20
Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко
Виктор Коваленко / Фото: ФК Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может оказаться в «Эмполи», сообщает Tuttomercato.

По информации ресурса, «Аталанта» верит к Коваленко и не хочет его продавать. Тем не менее, бергамаски намерены отдать в аренду 25-летнего украинца.

Приоритетным вариантом для Коваленко является «Эмполи», который в прошлом сезоне выиграл итальянскую Серию Б и повысился в классе.

Ранее Коваленко рассказал, как справляется с критикой со стороны общественности и СМИ.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Коваленко Аталанта

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