Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года

Без усилений команда недолго продержится в высшем дивизионе

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FIFA наказала новичка Серии А «Специю» из-за регистрации несовершеннолетних игроков, сообщает журналист Gianluca di Marzio.

На клуб был наложен четырехлетний запрет на осуществление трансферов, а также штраф в размере 500 тысяч евро.

Запрет придет в силу в январе 2022 года, так что этим летом «орлята» еще смогут купить несколько футболистов перед затяжным баном.

Дисциплинарная комиссия FIFA приняла такое решение в связи с нарушениями, связанными с международным трансфером и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет.

Прошлый сезон стал первым в истории «Специи», когда команда играла в высшем дивизионе. По результатам кампании, команда заняла 15-е место и сохранила прописку в итальянской элите.

Напомним, Малиновский успеет восстановиться к началу сезона в Серии А.