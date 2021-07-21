Новичок «Шахтера»: «Динамо» меня впечатлило»

Лассина Траоре / Фото: ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре высказался о главном сопернике «горняков» – «Динамо». Его слова приводит пресс-служба клуба.

– Действительно, я очень хочу забивать, но при этом куда важнее, чтобы побеждал «Шахтер», чтобы наша команда выигрывала титулы во всех соревнованиях, в которых участвует.

Я видел матчи «Динамо» в Лиге чемпионов с «Барселоной». Классная команда, которая меня впечатлила.