Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим
Новичок «Шахтера»: «Динамо» меня впечатлило»
Траоре высказался о главном конкуренте «горняков»
21 июля 13:59
Лассина Траоре / Фото: ФК Шахтер
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре высказался о главном сопернике «горняков» – «Динамо». Его слова приводит пресс-служба клуба.
– Сколько мячей в первом сезоне за «Шахтер» ты хочешь забить и что знаешь о главном сопернике – «Динамо»?
– Действительно, я очень хочу забивать, но при этом куда важнее, чтобы побеждал «Шахтер», чтобы наша команда выигрывала титулы во всех соревнованиях, в которых участвует.
Я видел матчи «Динамо» в Лиге чемпионов с «Барселоной». Классная команда, которая меня впечатлила.
Ранее стало известно, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес успешно прошел медицинский осмотр в «Динамо».
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