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Новичок «Шахтера»: «Динамо» меня впечатлило»

Траоре высказался о главном конкуренте «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 июля 13:59
Новичок «Шахтера»: «Динамо» меня впечатлило»
Лассина Траоре / Фото: ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре высказался о главном сопернике «горняков» – «Динамо». Его слова приводит пресс-служба клуба.

– Сколько мячей в первом сезоне за «Шахтер» ты хочешь забить и что знаешь о главном сопернике – «Динамо»?

– Действительно, я очень хочу забивать, но при этом куда важнее, чтобы побеждал «Шахтер», чтобы наша команда выигрывала титулы во всех соревнованиях, в которых участвует.

Я видел матчи «Динамо» в Лиге чемпионов с «Барселоной». Классная команда, которая меня впечатлила.


Ранее стало известно, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес успешно прошел медицинский осмотр в «Динамо».

Петр Приходько
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Лассина Траоре Шахтер Донецк

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