Без Мораеса. «Шахтер» заявил 30 футболистов на следующий сезон УПЛ
Новичок «Шахтера» сменил номер уже на следующий день после официальной презентации
Непостоянность бразильской души
21 июля 15:38
Фото - ФК Шахтер Донецк
«Шахтер» официально представил новичков клуба в понедельник, 19 июля. Среди них был и защитник Марлон.
Игроки определились с игровыми номерами. Бразилец продемонстрировал футболку с 26-м.
На следующий день «Шахтер» разгромил «Оболонь» в контрольном матче (5:0). Примечательно, что на данный поединок Марлон вышел уже под 5-м номером.
Под ним же центрбек и заявлен на следующий сезон украинской Премьер-лиги.
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