Новичок «Шахтера»: «Я взял себе номер, под которым в Донецке выступал великий игрок»

Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер

Новичок «Шахтера» Давид Нерес высказался о первых впечатлениях от пребывания в донецком клубе.

Если говорить о философии, можно провести параллели с «Аяксом». «Аякс» тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос – великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой.

Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное – не боятся играть и пробовать что-то новое».