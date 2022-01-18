Винисиус: «Хочу выиграть с «Шахтером» не один титул»
Новичок «Шахтера»: «Я взял себе номер, под которым в Донецке выступал великий игрок»
Нерес также сравнил философию «горняков» с «Аяксом»
Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер
Новичок «Шахтера» Давид Нерес высказался о первых впечатлениях от пребывания в донецком клубе.
«Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. «Шахтер» – команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь.
Если говорить о философии, можно провести параллели с «Аяксом». «Аякс» тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.
У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос – великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой.
Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное – не боятся играть и пробовать что-то новое».
Ранее директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что Нерес даст донецкой команде.
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