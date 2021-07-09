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Новичок турецкой Суперлиги может подписать еще одну звезду мирового футбола

Балотелли не придется скучать в «Демирспоре»
Футбол В Европе
12:59
Новичок турецкой Суперлиги может подписать еще одну звезду мирового футбола
Давид Луиз / Фото: Twitter

Защитник «Арсенала» Давид Луиз может перебраться в турецкий «Демирспор», сообщает ВВС.

По информации источника, турецкий клуб всерьез интересуется бразильским 34-летним защитником.

Сейчас Луиз продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в прошлом сезоне. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Отметим, что «Демирспор» в прошлом сезоне вышел в элитный дивизион турецкого чемпионата и уже подписал Марио Балотелли.

Петр Приходько
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Теги

Давид Луис Арсенал Лондон

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