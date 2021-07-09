Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Новичок турецкой Суперлиги может подписать еще одну звезду мирового футбола
Балотелли не придется скучать в «Демирспоре»
Давид Луиз / Фото: Twitter
Защитник «Арсенала» Давид Луиз может перебраться в турецкий «Демирспор», сообщает ВВС.
По информации источника, турецкий клуб всерьез интересуется бразильским 34-летним защитником.
Сейчас Луиз продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в прошлом сезоне. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Отметим, что «Демирспор» в прошлом сезоне вышел в элитный дивизион турецкого чемпионата и уже подписал Марио Балотелли.
Комментарии 0