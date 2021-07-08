Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»

Фото: ФК Верес

Главный тренер новичка УПЛ «Вереса» Юрий Вирт рассказал о ситуации с травмами в клубе и ближайших спаррингах:



Команда тренируется в двухразовом режиме. Все игроки работают с хорошим настроением и хорошим желанием – чувствуют, что есть конкуренция.

Есть травмированные. Это Сергей Панасенко, Сергей Шестаков и Виталий Дахновский. Стараемся в кратчайшие сроки поставить их на ноги, потому что именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон.