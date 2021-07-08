Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»

Наставник «Вереса» Вирт рассказал о ближайших спаррингах
Футбол Украинская Премьер-лига
12:16
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Фото: ФК Верес

Главный тренер новичка УПЛ «Вереса» Юрий Вирт рассказал о ситуации с травмами в клубе и ближайших спаррингах:

После трех спаррингов во Львове мы на три дня мы перебазируемся в Киев, где сыграем еще две контрольные игры. Соперниками станут новичок второй лиги ЛНЗ и, вероятно, «Десна».

Команда тренируется в двухразовом режиме. Все игроки работают с хорошим настроением и хорошим желанием – чувствуют, что есть конкуренция.

Есть травмированные. Это Сергей Панасенко, Сергей Шестаков и Виталий Дахновский. Стараемся в кратчайшие сроки поставить их на ноги, потому что именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон.

Напомним, что «Верес» в последнем товарищеском матче минимально уступил «Агробизнесу».

Источник: nkveres.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Верес Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 20:43
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 22:12
Вирт: «Меня интересовало, как «Верес» будет выглядеть на фоне команды УПЛ»
Вирт: «Меня интересовало, как «Верес» будет выглядеть на фоне команды УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 11:40
«Десна» останется в УПЛ, но бюджет клуба урежут
«Десна» останется в УПЛ, но бюджет клуба урежут
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 20:52
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июля 19:10
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июня 19:36

Новости: Футбол

Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Серия А (Италия)
12:33
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:28
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Украинская Премьер-лига
12:16
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Евро-2020
12:10
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
В Европе
11:58
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Украинская Премьер-лига
11:45
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
В Европе
11:33
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
Лига 1 (Франция)
11:27
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости