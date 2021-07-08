«Колос» уверенно переиграл «Александрию», «Верес» уступил экс-конкуренту за выход в УПЛ
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Наставник «Вереса» Вирт рассказал о ближайших спаррингах
Фото: ФК Верес
Главный тренер новичка УПЛ «Вереса» Юрий Вирт
рассказал о ситуации с травмами в клубе и ближайших спаррингах:
После трех спаррингов во Львове мы на три дня мы перебазируемся в Киев, где сыграем еще две контрольные игры. Соперниками станут новичок второй лиги ЛНЗ и, вероятно, «Десна».
Команда тренируется в двухразовом режиме. Все игроки работают с хорошим настроением и хорошим желанием – чувствуют, что есть конкуренция.
Есть травмированные. Это Сергей Панасенко, Сергей Шестаков и Виталий Дахновский. Стараемся в кратчайшие сроки поставить их на ноги, потому что именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон.
Напомним, что «Верес» в последнем товарищеском матче минимально уступил «Агробизнесу».
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