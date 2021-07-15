Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»

Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Криситан поделился эмоциями пресс-службе клуба от тренировок в составе новой команды.

Команда приняла меня хорошо, все стараются помочь, атмосфера в «Заре» – просто супер! Также все отлично по организации и условиям.

Очень приятно играть и забивать. В моменте с последним голом в матче с «Аланьяспором» трудно было разобрать, кто автор, но решающее касание было на моем счету. Теперь надо продолжать работать над собой, чтобы достигать общекомандного результата».