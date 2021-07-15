«Заря» проведет контрольный матч против «Днепра-1»
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Кристиан поделился эмоциями от тренировок в новой команде
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Криситан поделился эмоциями пресс-службе клуба от тренировок в составе новой команды.
«Переезд в Украину — новый этап в моей карьере, и я сделаю все возможное, чтобы он был успешным. Пока что я говорю только на португальском, немного понимаю английский и выучил несколько слов на русском. В адаптации много помогает Жуниньо.
Команда приняла меня хорошо, все стараются помочь, атмосфера в «Заре» – просто супер! Также все отлично по организации и условиям.
Очень приятно играть и забивать. В моменте с последним голом в матче с «Аланьяспором» трудно было разобрать, кто автор, но решающее касание было на моем счету. Теперь надо продолжать работать над собой, чтобы достигать общекомандного результата».
Ранее директор «Зари» рассказал об уходе лидеров команды.
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