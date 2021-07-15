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Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»

Кристиан поделился эмоциями от тренировок в новой команде
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
Новичок «Зари»: «Атмосфера в команде – супер. Выучил несколько слов на русском»
Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Криситан поделился эмоциями пресс-службе клуба от тренировок в составе новой команды.

«Переезд в Украину — новый этап в моей карьере, и я сделаю все возможное, чтобы он был успешным. Пока что я говорю только на португальском, немного понимаю английский и выучил несколько слов на русском. В адаптации много помогает Жуниньо.

Команда приняла меня хорошо, все стараются помочь, атмосфера в «Заре» – просто супер! Также все отлично по организации и условиям.

Очень приятно играть и забивать. В моменте с последним голом в матче с «Аланьяспором» трудно было разобрать, кто автор, но решающее касание было на моем счету. Теперь надо продолжать работать над собой, чтобы достигать общекомандного результата».

Ранее директор «Зари» рассказал об уходе лидеров команды.

Андрей Усмонов
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Заря

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