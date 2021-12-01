Новое испытание для Шевченко. Сегодня он встретится со своей любовью – «Миланом»

Но в этом матче не место для сантиментов

Превью

Андрей Шевченко во главе «Дженоа» / Фото - facebook.com/genoaCFCofficial

«Сейчас я определенно взволнован, но пытаюсь блокировать свои эмоции. Сейчас я попытаюсь сделать все возможное, чтобы создать «Милану» проблемы».

Андрей Шевченко в рамках 15 тура чемпионата Италии по футболу встретится с командой, которая помогла ему заявить о себе на весь мир и стать самым дорогим игроком планеты на тот момент.

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Шевченко, без преувеличения, выиграл с «Миланом» все, о чем только можно было мечтать. И сейчас ему в качестве главного тренера «Дженоа» придется сойтись со своей любовью.

«Это будет особый матч для Шевы. Я знаю, насколько близок ему «Милан», что он все еще его любит, как его уважают болельщики россонери. Но я также уверен, что это не повлияет на его решения, что он будет изо всех сил пытаться завоевать свою первую победу во главе «Дженоа».

Карло Анчелотти признался – рад, что в это время у него будет матч против «Атлетика». Иначе ему было бы сложно решить за кого болеть: за «Милан» или за Шевченко.

Нужно признать – у Андрея Николаевича проблемы. И они все те же, что и на момент его прихода в команду. Во-первых, календарь проще не стал. В прошлом туре была встреча с «Удинезе» и там победить не удалось. Дальше в Серии А будут «Ювентус», дерби с «Сампдорией», «Лацио» и «Аталанта».

Во-вторых, с травмированными все те же проблемы. У Шевченко на каждой пресс-конференции спрашивают не поменялась ли ситуация, кто восстановился и его ответ еще ни разу не поменялся: «У меня нет хороших новостей». Кришито, Дестро, Фарес, Кайседо – они бы сейчас точно пригодились украинцу.

В-третьих, ситуация в таблице лучше не стала. 11 матчей без побед – на что здесь можно рассчитывать, если не на зону вылета. И проблема заключается в том, что конкуренты идут в отрыв. «Сампдория», «Венеция», «Удинезе» – на время прихода Шевченко в команду они были совсем рядом, а сейчас каждый из них оторвался уже на пять очков.

Так все может дойти до определения худшего из четверки «Салернитана», «Кальяри», «Дженоа» и «Специя». Учитывая кадры сардинцев, рано или поздно они должны начать набирать очки.

«Шевченко доказал свое мужество. Он любит эту работу и взялся за сложную задачу. Он чемпион и вскоре докажет это. Я поддерживаю его, но всегда хочу побеждать сам. В этом суть спорта. Я хочу побеждать даже когда играю с сыном в настольный теннис».

Паоло Мальдини выразил свою уважение бывшему одноклубнику, но дал понять – «Милану» очень нужна победа.

Так оно и есть. Россонери потеряли очки в трех матчах кряду, в двух последних уступили. «Наполи» оторвался на три очка, «Интер» и «Аталанта» ждут очередной осечки. Если команда Стефано Пиоли действительно претендует на чемпионство в Серии А, то обязана побеждать. Кто бы ни тренировал их соперника.

Тем более, у «Милана» стало немного меньше головной боли. Майк Меньян восстановился, Фикайо Томори тоже должен играть. Среди основных в лазарете остаются Кальдара, Ребич и Жиру (скорее игрок ротации).

Обзор матча «Милан» – «Сассуоло»:

Шевченку необходимы очки. Но как их набирать – непонятно. Анчелотти примитивно объяснил – украинец делает все правильно, сперва нужно наладить дела в защите, а потом уже думать об атаке. С «Ромой» его «Дженоа» держался до последних минут, с «Удинезе» не пропустил и, по большому счету, ни разу не был на грани.

Но что делать с атакой? С Давиде Баллердини «грифоны» не забили лишь трижды в 12 встречах, порой команда выжимала из себя даже три гола за игру. У Андрея Николаевича пока не было таких причин для радости – ни одного гола в двух матчах. Суммарно в них команда украинца нанесла по воротам соперника лишь десять ударов. Не в створ – всего.

Получается, если «Дженоа» не забьет «Милану», то Шевченко станет лишь четвертым тренером в XXI веке, который дебютирует в Серии А с трех матчей без забитых мячей.

2005 год – Марио Сомма с «Эмполи» (поднял команду в Серию А)

2019 год – Морено Лонго с «Фразиноне» (поднял команду в Серию А)

2020 год – Фабио Гроссо с «Брешией» (три матча – увольнение)

Правда, если Сомма и Гроссо остановились на трех матчах (второго остановили), то Лонго довел свою серию без голов до шести. Правда, это не тот рекорд, который хочется побить.

Обзор матча «Удинезе» – «Дженоа»:

Шевченко в непростой ситуации. Сейчас, наверное, его радует только то, что «Кальяри» и «Салернитана» в этом туре уже очки потеряли, а «Специи» предстоит матч с «Интером». Ситуация в борьбе за выживание хуже стать не должна. Но сделать ее лучше будет ох как сложно.

«Мы должны сохранить структуру игры, которую продемонстрировали в предыдущих матчах, плотность. Потом будем прогрессировать – пытаться лучше контролировать мяч, игру. Я очень благодарен болельщикам за поддержку. Надеюсь, в игре с «Миланом» они будут нашим 12 игроком».

Шевченко дал понять – команда снова будет страдать и отбиваться. Что из этого получится вскоре узнаем.